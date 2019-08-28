سلاح الجو الليبي يدمر آليات عسكرية للمليشيات في طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الأربعاء، أن سلاح الجو تمكن من تدمير نحو 25 دبابة وآلية عسكرية للمليشيات بالعاصمة طرابلس.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن سلاح الجو تمكن في الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري من تدمير الآليات والدبابات في منطقة السبيعة والسواني وغريان ووادي الربية والعزيزية.

وأشار إلى أن القوات البرية الليبية تقتنص تحركات المليشيات الإرهابية في طرابلس من قبل سرايا الخاصة، مضيفا أن سلاح الجو يستطلع تحركات الإرهابيين في محيط مصراتة.

وفيما يخص الموقف الخاص بالمنطقة العسكرية الغربية، أكد المسماري وجود اشتباكات بمنطقة الزطارنة المحاذية للطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والمنطقة الشرقية.

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وأوضح أن قوات الجيش الليبي تمكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين، وتدمير عدد من الآليات، كما تم القبض على 5 من المليشيات وتسلمتهم الجهات المختصة.

وفيما يخص العملية العسكرية في غريان، أشار إلى أن القوات المسلحة الليبية نفذت للمرة الأولى عملية استطلاع عملياتي عبارة عن تقدم لبعض الآليات وتنفيذ وجبات قتالية خفيفة لأهداف معينة لدى غرفة العمليات بغطاء جوي.

وكشف عن أن هدف الجيش الليبي من العملية إخراج الإرهابيين والأسلحة من المخابئ ومعرفة أماكنه، إضافة إلى إرسال رسالة للمدنيين أن الجيش لا يستهدفهم بل الإرهابيين.

ونوه المسماري بأن العملية هدفت لاختبار الإرهابيين في المنطقة، واختبار قدرات العدو ومدى قدرته على القيام بعمل ما ضد القوات المسلحة الليبية، ونوه بأن المليشيات فشلت في تحقيق أي عملية هجومية ناجحة على القوات.



ولفت إلى أن المليشيات انتهجت مؤخرا النهج الدفاعي في طرابلس، مشيرا إلى أن العملية في العاصمة بنيت على عدة مراحل ومنها إنهاك العدو.