واشنطن والرياض تتفقان على ضرورة حماية حرية الملاحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مايك بومبيو ناقش مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن لقاء جمع الطرفين في واشنطن، بحثا فيه أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن هذا التحالف سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة، للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.



Advertisements

ووجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اللقاء، الشكر للسعودية على جهودها للوساطة بين الأطراف اليمنية.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى الاستقرار والازدهار في اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، أنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة بمنطقة الخليج العربي.