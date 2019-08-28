إسرائيل تستهدف موقعا لحماس بغزة ردا على إطلاق قذيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات الاحتلال، مساء الأربعاء، غارة على موقع لحركة حماس شمال غزة، ردا على قذيفة صاروخية من القطاع لم تصل إلى إسرائيل.
وقال مصدر محلي فلسطيني إن "الطائرات الإسرائيلية قصفت مرصدا لحركة حماس شمال القطاع ما أدى لتدميره دون إصابات".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحماس شمال قطاع غزة ردًّا على إطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".
وكانت صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسراه الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من قطاع غزة لكنه لم يصل إلى المستوطنة وسقط في حدود القطاع.
وهذه المرة السادسة التي تعلن فيها إسرائيل إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري.
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