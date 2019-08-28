الان تتابع مقتل 26 شخصا في حادث إضرام نار بحانة مكسيكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قتل 26 شخصا في شرق المكسيك، عندما أضرم مجرمون النار في حانة، حسبما قال ممثلو الادعاء اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الأربعاء “وصل مجرمون، وأغلقوا المخرج وأبواب الطوارئ وأضرموا النار في المكان”.
ووقع الحادث في مدينة كواتزاكوالكوس الساحلية في وقت متأخر أمس الثلاثاء. ولقي الضحايا حتفهم جراء الاختناق، كما أصيب 10 أشخاص.
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