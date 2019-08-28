الان تتابع عاجل.. خالد بن سلمان وبومبيو يبحثان أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365 اجتمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تثمن الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية كوسيط بين الأطراف اليمنية. Advertisements وأضاف بومبيو أن واشنطن تؤكد دعمها للحوار من أجل التوصل إلى حل بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن الأمير خالد بن سلمان وبومبيو اتفقا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى يمن موحد ومستقر. وشدد بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.

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