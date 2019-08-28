سقوط صاروخ في مستوطنة عسقلان الإسرائيلية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل الإعلام، الأربعاء، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطات غلاف غزة.

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وأضافت وسائل الإعلام أن الصاروخ سقط دون أن يوقع إصابات أو أضرار.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ لم يصل إلى داخل إسرائيل.

وكان قد سمع دوي انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار.