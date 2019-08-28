شكرا لقرائتكم الشؤون الخارجية الأميركية تحث على معاقبة تركيا بسبب S-400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يضغط أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي روسية الصنع طراز S-400، بحسب ما نشرته "بلومبيرغ".

كانت إدارة ترمب قد أكدت الشهر الماضي إنها لن تسمح لتركيا بشراء المنظومة الدفاعية في نفس الوقت الذي تشارك فيه ببرنامج تصنيع المقاتلة المتطورة طراز F-35، عقابا على إصرار أنقرة على تحدي الولايات المتحدة والاستمرار في صفقة شراء صواريخ S-400، والتي حذر مسؤولون أميركيون من أنها تمثل خطرا على أسرار المقاتلة الأميركية F-35 وتفتح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات مهمة بشأن تقنية تشغيلها.

وحثت لجنة الشؤون الخارجية الأميركية، من خلال حسابها على منصة تويتر، ترمب على فرض عقوبات ضد تركيا، حيث تم إرفاق رابط خبر من صحيفة يومية تركية حول استلام تركيا لثاني دفعة من بطاريات الصواريخ الروسية.

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ويأتي تجدد حملات الضغط أيضا في أعقاب إعلان كل من روسيا وتركيا اعتزامهما تعميق علاقات التعاون الدفاعي، في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثاتهما في موسكو.

توقيع ترمب

يتعين على الولايات المتحدة، بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات CAATSA، أو قانون مكافحة الإرهاب، فرض عقوبات على أنقرة بسبب إقدامها على إتمام صفقة الصواريخ الروسية، ولكن لا ينص القانون على مدى سرعة تنفيذ الرئيس لتلك العقوبات.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد سبق أن طالبت ترمب بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب صفقة المنظومة الصاروخية الروسية في يوليو.