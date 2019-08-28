الإفتاء توضح حكم وضع البنت صورها على "فيس بوك"



الموجز أضحت دار الإفتاء، خلال البث المباشر على صفحتها الشخصية فيس بوك اليوم الأربعاء، حكم وضع البنت صورها على موقع التواصل "فيس بوك. وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"إن المسألة هنا هى ما يجوز للمرأة أن تكشفه، فالمرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزامها بأن تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف".

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