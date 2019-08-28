الارشيف / اخبار العالم

القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أحمد أبوعقيل


نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ  مصطفى عبد الوهاب.

وألقى الدكتور  السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً .

Advertisements

 أكد اللواء  السيد على الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها والمثل العليا .

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا