القوات المسلحة تنظم إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد

أحمد أبوعقيل



نظمت القوات المسلحة إحتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ مصطفى عبد الوهاب.

وألقى الدكتور السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً .

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أكد اللواء السيد على الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الإحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها والمثل العليا .

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم .