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الجيش الإسرائيلي يفتح حسابات تواصل اجتماعي ناطقة بالفارسية للتقرّب من الإيرانيين

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أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عبر "​تويتر​" فتح حسابات له على منصات "تويتر" و"​إنستغرام​" و"​تلغرام​" ناطقة ب​اللغة​ الفارسية، ستسمح لل​إيران​يين بـ"أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل ان العدو هو النظام القمعي الإيراني"، مشيرا الى أن "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته".

ونشرت الحسابات ​الجديدة​ التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما يصفها الجيش بأنها "هيكلية خلية ​فيلق القدس​ لتنفيذ الاعتداء بطائرات مسيّرة مسلّحة من ​سوريا​".

يذكر أن للجيش الإسرائيلي حسابات على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ناطقة بست لغات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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