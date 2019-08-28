الجيش الإسرائيلي يفتح حسابات تواصل اجتماعي ناطقة بالفارسية للتقرّب من الإيرانيين

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عبر "​تويتر​" فتح حسابات له على منصات "تويتر" و"​إنستغرام​" و"​تلغرام​" ناطقة ب​اللغة​ الفارسية، ستسمح لل​إيران​يين بـ"أن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل ان العدو هو النظام القمعي الإيراني"، مشيرا الى أن "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته".

ونشرت الحسابات ​الجديدة​ التي جمعت بعد أيام من إطلاقها آلاف المتابعين، ما يصفها الجيش بأنها "هيكلية خلية ​فيلق القدس​ لتنفيذ الاعتداء بطائرات مسيّرة مسلّحة من ​سوريا​".

يذكر أن للجيش الإسرائيلي حسابات على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ناطقة بست لغات.