أعلن المتحد بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "قبل قليل تم سماع دوي ​اطلاق نار​ داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شهدت تحليق لطائرات مسيرة تابعة لجيش الدفاع"، مؤكدا أن "الطائرات المسيرة استكملت مهمتها ولَم تقع أي أضرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الطائرات المسيرة التي أطلق عليها النار استكملت مهمتها ولَم تقع أي أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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