رئيس اليازا: لا يجب ان نستغرب اننا لا نحقق نتائج بتقليل عدد ضحايا حوادث السير

أكد رئيس "​اليازا​" ​زياد عقل​ أن "​قانون السير​ الذي أصدر في عام 2012 كان بحاجة الى مراسيم أخرى لتطبيقه وقرارات من ​وزارة الداخلية​"، مشيراً الى ان

"وزارة الداخلية استأخرت تطبيق القانون".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عقل أنه "عندما بدأ تطبيق القانون كان أمام وزارة الداخلية 40 قرار لينفذوه، ولم ينفذوا منه شيء"، لافتاً الى ان "وزيرة الداخلية الحالية ​ريا الحسن​ عقدت 3 إجتماعات في الـ 6 أشهر الأخيرة للجنة الوطنية للسلامة المرورية، واليوم نحصد ما زرعناه".

ولفت الى أنه "لا يجب ان نستغرب اننا لا نحقق نتائج بتقليل عدد القتلى على الطرقات جراء ​حوادث السير​، ونتمنى ان نحقق النتائج العام المقبل".

وأشار الى ان "أحد أهم إنجازات قانون السير أنه بعد عمر الـ 18 سنة يمكن للمواطن أن يسجل TS ليكون معلم قيادة أو خبير سير، ونحن نشجع كل من يريد ان يتجه بهذا الاتجاه ".

وأكد عقل أن "للمرأة دور كبير في ​السلامة المرورية​ وهناك نمو ذج نشاط مهم تقوم به الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ وبلدية ​كفرنبرخ​، والنساء قاموا بهذا المشروع بهدف إصلاح خلل موجود على الطريق في البرلدة في كفرنبرخ".