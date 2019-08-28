حمدان: الحريري لا يزال يمارس الكيدية والخوف من ما حصل معه بالسعودية

لفت أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "كلما ظننا أن الإداء السياسي لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يرتقي الى مستويات أعلى مما تعوّدنا عليه سابقاً، نجد أنه لا يزال يمارس الكيدية والخوف من ارهاصات ما حصل معه في وطنه الثاني ​المملكة العربية السعودية​ وجور مسؤوليها عليه، وبالتالي ما شهدناه اليوم في ​السراي الحكومي​ بحضور ​السفراء العرب​ وغياب سعادة سفير ​الجمهورية العربية السورية​ الدكتور ​علي عبدالكريم علي​، يؤكد المؤكد ان لا حول له ولا قوة فكيف نثق بأنه سيحمي ​لبنان​ في هذه الايام الدقيقة والمفصلية بمواجهة ​اليهود​".

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