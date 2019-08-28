رئيس بلدية فنيدق: ورش البلدية تعمل ليل نهار لخدمة البلدة وأهلها

وجّه رئيس ​بلدية فنيدق​ الشيخ سميح عبد الحي التحية إلى أهالي فنيدق، وأوضح أن ​البلدية​ تعمل بجد ونشاط رغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وهناك ورش تعمل ليل نهار من أجل خدمة البلدة وأهلها.

وأشار الى ان "​القموعة​ آية من الجمال وهي من صنع رب البشر وهبنا إياها، وفيها أشجار ونباتات متنوعة وهي الكنز الثمين الذي نعتمد عليه للأجيال القادمة. ومن هنا ندعو إلى المحافظة عليها بيئيا وعدم الإساءة إليها وإلى المنطقة". مشددا على اعتماد نظام جديد في الأشهر المقبلة يقوم على تحديد الأماكن والنقاط السياحية لكل زائر للمنطقة بما يسهل عليه زيارته.

وكشف في ما خص موضوع الإستقالة ان "بعد تدخل أهالي في فنيدق من نواب ووجهاء وفاعليات ومخاتير ومجتمع مدني ومشايخ عدت عن هذا القرار وإنني ألقى من أهلي في فنيدق كل الدعم والإستجابة، لا سيما مع قرار بمنع بنادق الخرز، والتزموا التزاما كاملاً والتزموا بعدم ​إطلاق النار​ والمفرقعات عند عودة الحجاج، وكلها إشارات تدل الى ان وضع فنيدق في الأيام القادمة بإذن الله أفضل وأفضل. واليد ممدودة لأهلي في فنيدق وعكار لنكون سويا عند كل المفاصل لخدمة منطقتنا".

وعن سوق مهرجان القموعة لفت الى ان "فيه كل منتجاتنا وعاداتنا وتقاليدنا يفتح فرص عمل ويقضي على ​البطالة​.. لاستثمار القموعة بما يخدم المنطقة".