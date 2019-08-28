إدغار معلوف: مواثيق الامم المتحدة تشرع لنا حق الدفاع عن النفس

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادغار معلوف​ أن "لبنان بلد لديه سيادة على أرضه ومواثيق ​الامم المتحدة​ تشرع لنا حق الدفاع عن النفس ولكن لدينا من يزور على السفارات ليأخذ إذن بالتصريح".

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