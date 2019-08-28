زاسبكين: الموقف الروسي لم يتغير لناحية الدفاع عن سيادة لبنان والاستقرار فيه

أكد سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين، "ان الموقف الروسي لم يتغير لناحية الدفاع عن سيادة لبنان والاستقرار فيه."
وشدد زاسبكين في حديث تلفزيوني على "ان العلاقة الروسية الايرانية ما زالت كما هي وباتت افضل بعد الحرب السورية، مما كانت عليه في السابق،" مشددا على "ان سمعة روسيا جيدة في سوريا نتيجة مشاركتها بالقضاء على الارهاب وبالجهود الانسانية لها في سوريا، وندعو جميع الاطراف في سوريا الى التعاون لانهاء الحرب".
ورأى زاسبكين، "ان وفق موازين القوى، ندعو الى التعددية في العالم وندعو الى التعاون بين روسيا واوروبيا، نحن نعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على العراق وسوريا ولبنان، وايجاد السبل لعدم تجاوز اسرائيل الخطوط الحمراء"، مشيرا الى ان روسيا بدأت باتصالاتها مع الجميع في المنطقة لعدم ذهاب الامور الى التصعيد".
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