الحريري يصدر مذكرة بيوم وطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعميما لرفع أعلام للتوعية من سرطان الثدي

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة حدد بموجبها الثالث من كانون الأول من كل عام يوما وطنيا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 22/8/2019.

كما أصدر الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع أعلام ضمن حملة التوعية من ​سرطان الثدي​.

وأكد أنه "دعما للجهود المبذولة في إطار الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه، بالتعاون مع الجمعيات الطبية والعلمية، يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع علم أبيض يعلق قرب/تحت ​العلم اللبناني​، يحمل أرزة محاطة بشريط الحملة الزهري، ويحمل عبارة: "ما تترددي، اعملي الصورة وطمني بالك"، وذلك ابتداء من 1/10/2019 ولغاية 31/1/2020، حيث ستقوم ​وزارة الصحة العامة​ بتزويد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بالعلم (بدون سارية)".

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