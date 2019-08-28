ريفي: تصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائيلية خطوة كبيرة باتجاه إستعادة قرار الدولة

اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "تصدي الجيش ال​لبنان​ي للطائرات الإسرائلية التي تخترق أجواء لبنان خطوة كبيرة باتجاه إستعادة قرار ​الدولة​ بحماية لبنان. بقدر ما نتمسك بالدولة وبحصرية ​السلاح​ الشرعي بقدر ما نحصن سيادتنا ونواجه كل الأخطار. التحية للجيش ولقيادته".

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