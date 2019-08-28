بوصعب: تصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائيلية المسيرة أمر طبيعي

شدد وزير الدفاع الوطني ​الياس بوصعب​ على أن "تصدي الجيش ال​لبنان​ي للطائرات الإسرائيلية المسيرة أمر طبيعي وهو يؤدي واجبه ويتحمل مسؤوليته في الدفاع عن لبنان".

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