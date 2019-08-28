شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد عبد العزيز: دعم مركز صحة دار السلام بـ12 طبيبا لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إنه تم دعم مركز صحة دار السلام بـ12 طبيبا، بناء على طلبه الذى قدمه لوزارة الصحة.

وأكد عبد العزيز على أهمية دعم مركز صحة دار السلام بأطباء جُدد لسد العجز، وهو ما استجابت له وزارة الصحة، متوجها بالشكر لوزارة الصحة للاستجابة السريعة.

وأوضحت وزارة الصحة فى ردها على طلب النائب بأنه تم توزيع 12 طبيب على منطقة دار السلام منذ بداية حركة التكليف الجديدة.