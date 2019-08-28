شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استخدام الغاز الطبيعى بوسائل المواصلات يوفر أكثر من 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سلامة الجوهرى، على أهمية دعم توجه الحكومة بتحويل وسائل المواصلات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، مضيفا أن وضع خطة لتغيير كافة المركبات للعمل بالغاز الطبيعى يساعد فى تخفيض تكلفتها وتوفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة تصل إلى ما يزيد على 2 مليار جنيه.

وأضاف أنه يجب على الحكومة تشجيع التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المركبات الحكومية والخاصة لتوفير التكلفة، وكذلك للتخلص من الآثار البيئية الكارثية لعوادم السولار، مطالبا بتسهيل إجراءات تحويل مختلف المركبات الخاصة للغاز الطبيعى لتشجيع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش مع الشركات المصنعة للميكروباصات والمينى باصات تحويلهم إلى الغاز الطبيعى.