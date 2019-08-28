شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: كلمة السيسي فى قمة "التيكاد" خطة شاملة لتنمية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ولاء الصبان، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار، أن تنفيذ الرؤية الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية فى قمة التيكاد السابعة باليابان يحقق التنمية الشاملة والحقيقية للدول الأفريقية ويواجه جميع التحديات والمشكلات الاقتصادية لها.

ونوهت "الصبان" بأهمية القضايا والمحاور والملفات المهمة التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته أمام هذه القمة التاريخية، موضحة أنه استعرض ثلاثة محاور مهمة تضمنت تحقيق التنمية الشاملة داخل أفريقيا وتحويلها للشريك الاقتصادى الفاعل مع مختلف دول العالم.

وأضافت مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار، أن محاور كلمة الرئيس تضمنت توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف لاسيما بالنسبة للشباب الأمر الذى يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا داخل دول القارة السمراء مؤكدة أهمية توفير فرص العمالة الحقيقة للشباب الأفريقى لتنمية أفريقيا وفى مختلف المجالات.

وقالت "الصبان" إن الرئيس السيسى جذب انتباه جميع الحاضرين لهذه القمة فى تناوله الواضح والصريح لتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بما يساهم فى تخفيض أسعار الكثير من السلع ويزيد من تنافسية القارة الأفريقية على المستوى العالمى ويجذب الاستثمارات لتحديث اقتصاديات القارة.