ريهام سعيد: "ضيعت 16 سنة علشان الست المصرية.. ولم أقصد إهانتها" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أبدت الإعلامية ريهام سعيد، استغرابها من قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة" واتهامها بإهانة السيدة المصرية.

وقالت ريهام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الأربعاء، إن هدفها كان حملة محاربة السمنة وقمت بحملات عديدة لدعم المرأة، متابعة: "ضيعت 16 سنة في الإعلام علشان الست المصرية، والوحيدة التي عملت حملات للنساء وحقن مجهري".

وأكدت أنها "لم تقصد إهانة جميع السيدات وإنما كانت تقصد أصحاب السمنة والوزن أعلى من 200 كم".

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وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية؛ بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد حلقة رأى المجلس أنها أساءت للمرأة المصرية.

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