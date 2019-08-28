جيش الاحتلال يشن غارات على موقع لحركة حماس الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا بشأن حصر المساكن الاقتصادية التابعة للمحافظة؛ للوقوف على حل المشاكل والمعوقات التي تواجها. كما ناقش المحافظ حل مشكلة منطقة عزيز عزت بحى شمال الجيزة. Advertisements حضر اللقاء اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، وأسامة السقعان رئيس حي شمال الجيزة. كما عقد محافظ الجيزة اجتماعًا بشأن تطوير المناطق غير المخططة بحضور المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات. كما عقد محافظ الجيزة لقاءً مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والتوجيه بسرعة حلها.

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