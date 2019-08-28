بريطانيا / رئيس مجلس العموم يعتبر تعليق أعمال البرلمان "فضيحة دستورية"

وكالات- إعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو اليوم، الأربعاء 28 أوت 2019، قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر إلى غاية 14 أكتوبر "فضيحة دستورية". وقال "من الواضح جدا" أن الخطوة تهدف "لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد"، فيما من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

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