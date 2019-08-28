المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين : 900 مهاجرٍ غير نظامي غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية السنة

وكالات- قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين غرقوا في المتوسط قبل وصولهم إلى أوروبا بـ900 شخص منذ بداية العام الحالي

وجددت في بيان اليوم، الأربعاء 28 أوت 2019، دعوتها لكافة أطراف المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ المهاجرين.

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وأشارت إلى واقعة إنقلاب قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء، أسفرت عن غرق 40 شخصا، منوهة بأنه "يجب عدم تقبل هذه المآسي وكأنها أمر حتمي".