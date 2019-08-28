وكالات- قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين غرقوا في المتوسط قبل وصولهم إلى أوروبا بـ900 شخص منذ بداية العام الحالي
وجددت في بيان اليوم، الأربعاء 28 أوت 2019، دعوتها لكافة أطراف المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ المهاجرين.
وأشارت إلى واقعة إنقلاب قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء، أسفرت عن غرق 40 شخصا، منوهة بأنه "يجب عدم تقبل هذه المآسي وكأنها أمر حتمي".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين : 900 مهاجرٍ غير نظامي غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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