هدى يس تعلن إطلاق مبادرة المستثمرات العرب "مصر الطريق إلى إفريقيا"

أعلنت الدكتورة هدى يس، رئيس اتحاد المستثمرات العرب عن إطلاق مبادرة الاتحاد "مصر الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح"، خلال مؤتمر الإستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي "مصر الطريق إلى أفريقيا"، الذى سيعقد خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2019 بالقاهرة والافتتاح ببيت العرب جامعة الدول العربية.

حضر المؤتمر الصحفى ممثللا من جامعة الدول العربية المهندس وليد جودة و من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى د. غدير حجازى مساعد الوزيرة ومن وزارة التضامن سحر البذار مستشارة الوزيرة للمسئولية المجتمعية ومن وزارة المالية د. شيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية . ومن الهيئة القومية بوزارة الانتاج الحربي ولاء عبد المجيد، قطاع التسويق ومحمد إسماعيل مجاهد نائب رئيس احدى مجموعة مصانع الإنتاج الحربي. وزارة الصحة د. حاتم عامر وزارة الطيران اللواء طارق ومن مصر للطيران ياسمين فاضل.

الهيئة الوطنية للاعلام رضا الكردى. المستشار وديع حنا رئيس محكمة أمن الدولة العليا .

ومن البرلمان النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان. النائب هشام الشطورى عن سوهاج، وممثلى عدد من السفارات منها من سفارة الجزائر هشام بغديري مكلف بالشئون التجارية. . وجنوب السودان ..سفارة موريتانيا محمد باباو . سفارة نيجيريا. سفارة العراق حيدر نورى ومن المستشفي الجوي كلا من اللواء طبيب احمد صلاح مدير اداره تطوير الاعمال وأ. د محمود شكل منسق العلاقات الخارجيه للمستشفي . والمهندس طارق زيدان رئيس مجلس ادارة مصنع حلوان 360 الحربي ونخبة من سيدات ورجال الاعمال فى مصر والدول العربية والافريقية ومجلس الاعمال المصرى السودانى.

وأعلنت هدى يسي، خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمه الاتحاد بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية و الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن المؤتمر يعد اهتمام خاص، من القطاع الخاص والمجتمع المدنى بالتعاون مع القارة الافريقية فى ظل رئاسة مصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقى لعام 2019 و توقيع الاتفاق "التاريخي" للتجارة الحرة في القارة خلال قمة الاتحاد الأفريقي التى عقدت مؤخرا فى نيامى.

وأشارت هدى يسى التى تم اختيارها أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الاعمال المصرى السودانى الجنوبى، أن إطلاق مبادرة الاتحاد " مصر الطريق إلى أفريقيا ومثلث النجاح"، ستكون بحضور مستثمرين عرب وأفارقة ومصريين للاستفادة من التكنولوجيا و الخبرة والمزايا الاستثمارية المتوافرة فى دولنا العربية والافريقية وبالتعاون الدولى لتحقيق التنمية المستدامة،حيث يشارك فى المؤتمر 40 شخصية من أهم وأكبر رجال أعمال من كوريا الجنوبية برئاسة كانج وونج أكدوا مشاركتهم فى المؤتمر بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة الافريقية إلى جانب مشاركة العديد من دول آسيا وذلك تأكيدا على التعاون الدولى.

وأضافت هدى قائلة من خلال مؤتمركم الصحفى أوجه الدعوة لسيدات ورجال الأعمال بالدول الأوروبية والاجنبية والعربية أيضا بالتوجه لإقامة المشروعات والصناعات الاستثمارية فى مصر ليتم تصدير وتسويق منتجاتهم للسوق الافريقي والاستفادة من الإعفاءات الجمركية والمزايا التى أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتفاق التجارة الحرة للقارة فى نيامى وتحقيق الإستفادة المشتركة بين الدول الخارجية والأفريقية.

وقالت أن الاتفاقية تعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين والاستفادة من منطقة التبادل الحر الإفريقية والمزايا التنافسية المتوافرة فيها و التى ستكون "أكبر

فضاء تجاري في العالم" مع بداية تشغيلها يوليو 2020.وستساهم فى تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد المتاحة مما يعم التنمية والرخاء لشعوب القارة .وقالت هدى يسى، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية وبمشاركة كل من جامعة الدول العربية ، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وزارات الإستثمار والتعاون الدولى، التخطيط ، المالية ،البيئة ، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى ،وزارة الانتاج الحربى و الهيئة القومية للانتاج الحربي ،جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء ، محافظة الوادى الجديد ، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.وكما تشارك فى المؤتمر "فاطيمة بخارى" بنت رئيس جمهورية نيجيريا، وممثلة الاتحاد فى إفريقيا، التى أكدت أن المؤتمر يعد منصة اقتصادية وتنموية هامة بالقارة الافريقية وفتح اسواق جديدةوأضافت يس أن المؤتمر سيشهد توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المصرى والعربي الأفريقي، وطرح قائمة من المشروعات الاستثمارية مشتركة فى قطاع التعليم والسياحة والتدريب وذلك كنموذج لتجمع المرأة المستثمرة وسيدة الأعمال فى المشروعات التنموية.وقالت هدى يسى ،ان المؤتمر يعد فرصة ايضا جيدة لتنشيط الحركة السياحية في مصر والعمل على جذب السائح الأفريقي مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة السياحة ولجنة السياحة بالبرلمان معا يدا فى يد لجذب السائح الأفريقي.وأشارت إلى أن السياحة تعمل بها اكثر من 360 صناعة مغذية لهذا القطاع ويعمل فيها حوالى 3 مليون عامل مباشر مباشر وغير مباشر فى صناعة السياحة حيث يتخلل برنامج المؤتمر زيارة لمنطقة الاهرامات و حفل الصوت والضوء ومحاكاه تاريخ 7000 عام على سفح الأهرامات،والقيام بجولة سياحية فى قلب نهر النيل ،مع القيام برحلة بحرية في قناة السويس الجديدة أسطورة الإرادة والتحدى.وأشارت هدى إلى أن محاور المؤتمر تدور حول أهمية التعاون مع القارة الافريقية لدعم اقتصاد وطننا الغالي والتنمية الشاملة المستدامة لمصرنا الحبيبة، واستغلال الموارد المتاحة المختلفة بدول القارة وبما يساهم فى زيادة معدلات التبادل التجاري وحجم التجارة البينية وتنشيط الحركة السياحية والتخطيط للتبادل السياحى وفتح أسواق سياحية جديدة مع دول القارة السمراء.حيث يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات حول الإستثمار والمرأة انطلاقا من مصر إلى الأسواق الافريقية، و السياحة كأهم روافد الداعمة لقطاع الصناعة . والزراعة والبيئة في استدامة التنمية والصناعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستعراض المشروعات والمنتجات المطروحة للشراكة لفتح اسواق عربية وافريقية جديدة.كما سيتم خلال المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين سيدات ورجال الأعمال المشاركين فى المؤتمر من الدول المختلفة b2b وبين رجال أعمال مع ممثلين الحكومات b2g .كما سيقوم ممثلى الدول المشاركة بتقديم عرض المزايا المقدمة للاستثمار فى المشروعات المقدمة أو للتجارة البينية.ونيابة عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نقلت غدير حجازى مساعد الوزيرة، فى بداية كلمتها تحيات الوزيرة الدكتورة سحر نصر للاتحاد، وتأكيدها علي مساندة كافة الفعاليات التي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتطوير أطر التعاون الاقليمي للاقتصاد المصري، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في وطننا الحبيب مصر.وأكدت غدير علي دعم الوزارة الكامل لاتحاد المستثمرات العرب ولأهدافه، التي تتمثل في تعزيز مكانة المرأة المستثمرة في مصر والمنطقة العربية، وتحسين مؤشرات التعاون الاقتصادي الاقليمي بشكل عام. ورعايتها لمؤتمر مصر الطريق لأفريقيا الذى ينظمه الاتحاد .وقالت أن الاقتصاد المصري بات مختلفا عن الماضي، اذ يمتلك فرصا هائلة للاستثمار، ومستقبل واعد في القارة السمراء بل في العالم أجمع، وهذا الأمر يعد بمثابة محرك رئيسي لتكثيف جهودنا التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير أدوات التعاون الدولي مع مختلف الاقتصاديات الأخري، مشيرة إلى أن منظمات الأعمال الأهلية باتت تلعب دورا هاما في تحقيق تلك الأهداف، الأمر الذي كان بمثابة الحافز القوي علي رفع اهتمام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمختلف منظمات الأعمال ومساندتها علي تحقيق أهدافها خلال السنوات الأخيرة، ودعمها في تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في مختلف الدول، معربة عن أمالها أن يقوم اتحاد المستثمرات العرب بدوره في هذا الصدد.وأشارت غدير حجازى، إلى إن هذه المرحلة التي تمر بها الدولة من تطور وازدهار مستمر، وتحسن دائم في مؤشرات الاقتصاد والاستثمار والانتاج والتشغيل، تتطلب بناء منظومة علاقات دولية قوية للاقتصاد المصري تساهم في دفع جهود التنمية، وتعزيز الشراكة البناءة بين مصر وكل شعوب العالم، لاسيما الشعوب العربية و الأفريقية، التي تمثل الامتداد التاريخي والثقافي للشعب المصري، والجوار الجغرافي الذي يمثل جزءا من الأمن القومي المصري، لذا تبذل كل الجهود الممكنة، لبناء شراكة قوية بين مصر والشعوب العربية والافريقية، تقوم علي مبادئ المصالح المشتركة، والتعاون الدولي المثمر، التي وجهت بها الوزيرة، ويتم العمل بها من أجل تحقيقها بصورة منتظمة.وفى كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي، ألقتها سحر البذار نيابة عن الوزيرة د. غادة والى، أكدت اهتمام الوزارةبالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مشيرة إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يقدم خدمات للمستثمرين وتوفير الملاءة المالیة كما أن الوزارة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم مالية مناسبة .وأوضحت أن هناك تعاون مع القارة الأفريقية ودعم المرأة من خلال قرض مستورة بدون فوائد و دعم ريادة الاعمال مثلا دعم بنك ناصر لشركة SWVL التي بدورها توسعت في مصر وكينيا و يعد ذلك إحدى الأمثلة لشركائنا الذين توسعوا في افريقيا.وأوضحت سحر ،أن هناك دعم أيضا للأسر المنتجة و أيضا تدعم الوزارة مؤسسات و جمعيات المجتمع المدني من خلال توفير فرص تسويقية لهم بالمعارض في السوق المحلي و الدولي مؤكدة التوجه نحو شراكات مع السوق الافريقي والعمل على فتح اسواق كثيرة من خلالها. .الى جانب التعاون من خلال توفير منصات الكترونية مشيرة إلى التعاون مع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات الحرف اليدوية. التسويق الالكتروني. التكنولوجيا.وفى كلمة وزارة الانتاج الحربي، اكدت ولاء عبد الحميد ممثلة من الهيئة القومية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أن هناك 18 شركة تعمل تابعة لوزارة الإنتاج الحربي وتتولى تصنيع مختلف المنتجات من بينها المنتجات الزراعية والأجهزة الكهربائية إلى جانب الجرارات وغيرها من الصناعات.كما أضاف محمد إسماعيل مجاهد نائب رئيس إحدى المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى إنتاج الوزارة لأول مرة عربات مدرعات ضد الانفجار مصرية الصنع حاصلة على شهادات عالمية.وأشار إلى الاتجاه نحو تصنيع أيضا أول" لودر " صناعة مصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على دعم مبادرة المستثمرات العرب ودورها فى إقامة شراكات بين مصر والدول العربية والافريقية والتعاون الدولى.وقالت جوليا رئيس وفد الاعمال الكورى فى المؤتمر ، أن تواجد اكبر وفد فى مؤتمر المستثمرات العرب حوالى 40 شخص من مختلف القطاعات الاقتصادية يأتى بهدف إقامة مشروعات صناعية فى مصر والتصدير إلى أفريقيا من خلال اتحاد المستثمرات العرب، وأيضا يؤكد رغبة كوريا فى تحقيق شراكات عملية مع مصر والدول العربية والافريقي.