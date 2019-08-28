سماع دوي انفجارات في مستوطنات بمحيط قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام عبرية ، مساء يوم الأربعاء، ان صافرات الأنذار دوت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع قطاع غزة.



وقال موقع يديعوت أحرنوت" العبري ان سكان مجمع "نتيف هعسراه" سمعوا دوي انفجار في غلاف غزة بعد

انطلاق صفارات الإنذار.

فيما ذكرت القناة 13 العبرية:أن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.