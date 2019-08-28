أكدت وسائل إعلام عبرية ، مساء يوم الأربعاء، ان صافرات الأنذار دوت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع قطاع غزة.
انطلاق صفارات الإنذار.
وقال موقع يديعوت أحرنوت" العبري ان سكان مجمع "نتيف هعسراه" سمعوا دوي انفجار في غلاف غزة بعد
فيما ذكرت القناة 13 العبرية:أن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجارات في مستوطنات بمحيط قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.