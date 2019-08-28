إدارة ترامب تقرر عدم كشف البعد السياسي من "صفقة القرن" قبل الانتخابات في إسرائيل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لن تكشف البعد السياسي لـ"صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وذكر جرينبلات، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "اتخذنا

قرارا ألا نكشف عن رؤيتنا للسلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال الرئيس الأمريكي، الاثنين الماضي، إن البعد السياسي من خطة السلام التي تعمل عليها

إدارته، قد يتم إعلانه قبل الانتخابات الإسرائيلية التي من المقرر أن تجري، في 17 سبتمبر، نتيجة فشل رئيس وزراء إسرائيل الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر حليفا قويا لسيد البيت الأبيض، في تشكيل الائتلاف الحكومي عقب الاستحقاق الانتخابي السابق، في أبريل الماضي، بسبب خلافات سياسية داخلية عدة، إضافة إلى مشاكله القانونية.