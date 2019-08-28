الأسطول الروسي يؤكد اكتشاف 5 جزر جديدة في منطقة القطب الشمالي

أكد فريق من العلماء يعمل في إطار البعثة الجغرافية التي نظمها الأسطول الشمالي الروسي في أرخبيل أرض فرانسوا جوزف اكتشاف 5 جزر جديدة في المنطقة.
وجاء في بيان صدر عن البعثة أن المسح الطبوغرافي جرى
وتتراوح مساحة الجزر بين 900 و54500 متر مربع.
وأشار البيان إلى أن الجزر اكتشفت لأول مرة نهاية عام 2016 من قبل الطالبة في كلية القطب الشمالي بجامعة الأسطول البحري، مارينا ميغونوفا، وذلك بعد خروج الجزر من تحت الجبال الجليدية وتحليل الصور الفوتوغرافية الفضائية بغية إعداد شهادة التخرج في الجامعة.
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