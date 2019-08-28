فيديو.. انهيار جسر بتركيا

نقلت صحيفة الـ " سي ان ان " فيديو يظهر فيه انهيار جسر في مدينة سامسون التركية بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود، وأصيب شخصان جراء الحادث بعد أن سقطا في النهر. جسر في مدينة سامسون التركية بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود، وأصيب شخصان جراء الحادث بعد أن سقطا في النهر.

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