ترامب : جونسون هو ما انتظرته المملكة المتحدة

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد قراره المثير للجدل تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.

وكتب ترامب على تويتر: "بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة".

واعتبر ترامب أنه سيكون من "الصعب جداً" لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة

جونسون.

وفي وقت سابق، أعلن جونسون تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لبريكست.

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وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون

المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحفيين: "سنفعل ذلك في 14 أكتوبر"، ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد 3 أيام على جلسة البرلمان.

وأوضح جونسون "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.