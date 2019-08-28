وزير الدفاع الأمريكي السابق يحذر من فقدان واشنطن لحلفائها

وجه وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، انتقادات ضمنية إلى سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محذرا من وقوع الولايات المتحدة في عزلة وفقدان حلفائها.

وكتب ماتيس في مقال له، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "بعد أن قاتلت كثيرا ضمن تحالفات، اعتقد بأننا بحاجة إلى كل حليف بوسعنا إحضاره إلى القتال"، مضيفا أنه "كلما كان الحلفاء أكثر، كان ذلك أفضل".

وأشار إلى أن "القيادة الحكيمة تحتاج إلى التعاون، وإلا فستمنى بالفشل".

وتابع قائلا إن "الدول التي لها حلفاء تزدهر، وتلك

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التي لا يوجد لديها حلفاء تنهار. وإن أمريكا ليست قادرة على حماية شعبها واقتصادها لوحدها".

واعتبر أن "العودة إلى استراتيجية ترعى مصالح أكبر عدد ممكن من الدول التي يمكن أن تكون لنا قضية مشتركة معها، من شأنها أن تسمح لنا بأن نعالج أمور هذا العالم غير المثالي الذي نتواجد فيه بشكل أفضل".

وحذر قائلا: "خلافا عما كان في الماضي، عندما كنا موحدين وكنا نجتذب الحلفاء، يبدو الآن

أن وحدتنا تتفكك. وما يقلقني أكثر... ليس خصومنا الخارجيون، وإنما ميولنا إلى الانقسام الداخلي".

وفي معرض حديثه عن استقالته من منصب وزير الدفاع في ديسمبر الماضي، قال ماتيس: "عندما أصبحت حلولي ومشورتي الاستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بالثقة بالحلفاء، غير منسجمة (مع سياسات الإدارة)، حان الوقت لتقديم الاستقالة، على الرغم من الفرحة غير المحدودة التي شعرت بها أثناء الخدمة مع قواتنا دفاعا عن دستورنا".

يذكر أن جيمس ماتيس تولى منصب وزير الدفاع الأمريكي في يناير 2017، مع وصول إدارة دونالد ترامب إلى الحكم. وترك ماتيس منصبه اعتبارا من الأول من يناير الماضي، وذلك وسط تقارير إعلامية عن وجود خلافات بينه وبين الرئيس ترامب.