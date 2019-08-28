جامعة سطام تستعد للعام الجديد

عقد مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اجتماعا ضم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة بهدف مناقشة استعداد الجامعة لبداية العام الجامعي 1441 هـ.



استهل الدكتور الحامد الاجتماع بتهنئة الجميع لحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الأكاديمي الكامل لمدة سبع سنوات وكذلك هنأهم بحصول جميع برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج على الاعتماد الأكاديمي الدولي.

بعد ذلك تطرق مدير الجامعة إلى مجموعة من النقاط المهمة والتي تسهم بشكل

كبير في تحقيق البداية الجادة للعام الجامعي 1441 هـ جاء من أبرزها : أهمية وضع خطة متكاملة لكل عميد يحدد فيها الأهداف - التعليمية و الأكاديمية -التي يسعى إلى تحقيقها خلال هذا العام وأكد الحامد خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من جاهزية المباني الجامعية مثل سلامة التكييف وتكليف من يتابع أعمال الصيانة في الكليات والعمادات وجاهزية وسائل التقنية وتوفر الخدمات الطلابية التي تسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة تعليمية مثالية توفر التعليم الكفء للطلاب والطالبات.

كما أكد مدير الجامعة على ضرورة عقد لقاءات مع الطلاب وتفعيل الإرشاد الأكاديمي وتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات خلال دراستهم الجامعية وتفعيل الموقع الالكتروني للكليات والعمادات المساندة لخدمة الطالب ثم فُتح النقاش واسمتع الدكتور الحامد لوجهات نظر عمداء الكليات وملاحظاتهم ومناقشة الحلول اللازمة لبعض المشكلات والتي تسهم بشكل كبير في تذليل العقبات والتهيئة المثالية للبيئة الجامعية وفي ختام الاجتماع أكد الحامد على أهمية تكاتف الجميع من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.