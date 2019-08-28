الملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بتجاوز العارض الصحي

وحمّل أمير الكويت، سموه، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تهنئتهما بسلامته، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.
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