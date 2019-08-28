الملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بتجاوز العارض الصحي

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر في قصر بيان، أمس، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات وتقدير أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وتهنئتهما له بعد تجاوزه العارض الصحي.

وحمّل أمير الكويت، سموه، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تهنئتهما بسلامته، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.