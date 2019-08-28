نزع قرابة 30 ألف لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من أغسطس 2019، من انتزاع 2797 لغما منها: 690 لغما مضادة للدبابات و2107 ذخائر غير متفجرة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 83748 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مدرجات

في اليمن أيضا، سلم المركز مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية تقدر مساحتها بـ2000 متر مربع في مديرية حالمين بمحافظة لحج، بالتعاون مع الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ80 فردا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلا ماديا.

وتقدم ممثل السلطة المحلية بمديرية حالمين عبدالله حمود بخالص شكره للمركز على تمويله مشروع بناء وإصلاح المدرجات الزراعية بحالمين، بعد تعرضها للأضرار والانهيار بفعل عوامل التعرية.

يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش يهدف إلى توفير 1600 فرصة عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة العمالة.

تمور

بعيداً عن اليمن، سلّم فريق المركز شحنةً من التمور تزن 260 طنا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في هندوراس، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة تيغوسيغالبا.

لقاء

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التقى مساعد المشرف العام على المركز المهندس أحمد البيز، بالرياض أمس، وكيل وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد العطية.

واستعرض البيز أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية وبرامجه التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم المنكوبة وبالأخص العراق.

وبحث الجانبان سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن العراقية المتضررة ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في العراق.

وأشاد المسؤول العراقي بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره في دعم عائلات المهجرين والنازحين العراقيين الأمر الذي خفف من معاناتهم، مبينا أنه جرى التباحث حول دعم المركز لقطاعات التعليم والحماية المجتمعية والصحة وبالأخص مستشفى السرطان في البصرة.

2797 لغماً انتزعت في الأسبوع الرابع لأغسطس

690 لغماً منها مضادة للدبابات

2107 ذخائر غير متفجرة

83748 لغماً نُزعت منذ بداية المشروع