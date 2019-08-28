الجبير يلتقي وزيرا بريطانيا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البريطانية، ووزير التنمية الدولية الدكتور اندروا موريسون، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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