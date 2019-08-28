مذكرة تفاهم بين أمانة مجلس التعاون والخارجية الإندونيسية

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن آليات المشاورات لتنسيق الجهود وتوسيع التعاون والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة، بحيث يجري الجانبان مشاورات منتظمة تتناول القضايا السياسية المشتركة، والمجالات الاقتصادية، والتعاون في مجالات الثقافة والتواصل بين الشعوب.
تعاونلفت الزياني إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الماضية إلى حوالي 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) عام 2018، أي بنحو 5 مرات منذ 2001.
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