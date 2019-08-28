مذكرة تفاهم بين أمانة مجلس التعاون والخارجية الإندونيسية

عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اجتماعا أمس في جاكرتا، وبحثا التعاون المشترك بين المجلس وإندونيسيا، وسبل تنميته وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج وشرق آسيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن آليات المشاورات لتنسيق الجهود وتوسيع التعاون والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة، بحيث يجري الجانبان مشاورات منتظمة تتناول القضايا السياسية المشتركة، والمجالات الاقتصادية، والتعاون في مجالات الثقافة والتواصل بين الشعوب.

تعاونلفت الزياني إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الماضية إلى حوالي 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) عام 2018، أي بنحو 5 مرات منذ 2001.