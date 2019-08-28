عقوبات ضد شبكتين إيرانيتين لارتباطهما بالبرنامج النووي

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أنها فرضت عقوبات جديدة ضد شبكتين مرتبطتين بالنظام الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، للانخراط في أنشطة مشتريات سرية لصالح البرنامج النووي وعدد من المنظمات العسكرية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة الأولى مقرها هونج كونج ويقودها المدعو حامد دهغان، وهو متورط في التهرب من العقوبات الأميركية والدولية، وتيسير أنشطة تكلف بعشرات الملايين من الدولارات تستهدف التكنولوجيا والمكونات الإلكترونية، فيما تنشط الشبكة الثانية بقيادة المدعو سيد حسين شريع في تهريب العديد من منتجات سبائك الألومنيوم، نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.