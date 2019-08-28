عقوبات ضد شبكتين إيرانيتين لارتباطهما بالبرنامج النووي

وأوضحت الوزارة أن الشبكة الأولى مقرها هونج كونج ويقودها المدعو حامد دهغان، وهو متورط في التهرب من العقوبات الأميركية والدولية، وتيسير أنشطة تكلف بعشرات الملايين من الدولارات تستهدف التكنولوجيا والمكونات الإلكترونية، فيما تنشط الشبكة الثانية بقيادة المدعو سيد حسين شريع في تهريب العديد من منتجات سبائك الألومنيوم، نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.
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