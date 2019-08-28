محاكمة 9 إرهابيين بالبحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما بالسجن على 9 متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية. وأشارت وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 9 متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذ لغرض إرهابي، مبينة أنه تمت معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.



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