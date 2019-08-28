ترقب لاعتماد أعضاء الحكومة الجديدة بالسودان

وكان حمدوك قد تسلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وأوضح أنها تضم 49 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحا ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة.
وأعطت الوثائق سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين. وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن حمدوك سيعلن حكومته على أن يعتمدهم مجلس السيادة اليوم، ليؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.
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