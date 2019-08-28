وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها».
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أياد البزم أعلن ليلا أنه «تمّ إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية لمتابعة التطورات الأمنية».
وتحدثت سلطات غزة ليل أمس الأول عن «انفجارين»، لكنها وصفتهما أمس بـ»التفجيرين»، وأعلنت ارتفاع حصيلة القتلى من اثنين إلى ثلاثة شرطيين. واستهدف التفجيران «حاجزين للشرطة»، ووقع التفجير الأول في غرب مدينة غزة في حين وقع الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة.
وذكر مصدر مطلع على التحقيق في قطاع غزة أن جماعات متشددة نفذت التفجيرين، فيما أفاد شهود عيان بأن العمليتين نفذتا بواسطة دراجتين ناريتين.
كانت هذه تفاصيل خبر تفجيران يوديان بحياة 3 من شرطة حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.