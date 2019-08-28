العراق: اعتقال 16 داعشياً في عملية أمنية غرب الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 16 متسللاً داعشياً إثر عملية أمنية جديدة شمال غرب الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات الأمنية نفذت اليوم عملية أمنية جديدة لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية، انتهت باعتقال 16 داعشياً، بينهم قادة، كانوا تسللوا إلى سلسلة جبال العطشانة شمال غرب الموصل".

وأضاف أن "القوات الأمنية اقتادت المعتقلين الدواعش إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وكانت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى، أعلنت اليوم أنها ألقت القبض على قيادي في التنظيم الإرهابي يلقب بـ "أبو المعتصم"، وهو أيضاً خبير برمجيات عصابات "داعش" الإرهابية، بحسب المصدر نفسه.