إنقاذ أكثر من 200 مهاجر في المتوسط منذ الاثنين

أعلنت السفينة "ماري يونيو" المستأجرة من التجمع الإيطالي "ميديتيرانيا"، أنها أنقذت صباح الأربعاء نحو 100 مهاجر يضافون إلى مئة آخرين أنقذتهم الاثنين منظمة ألمانية غير حكومية.

وبين من تمت اغاثتهم 26 امرأة وما لا يقل عن 28 قاصراً بينهم 22 طفلاً دون العاشرة كما كتب التجمع على "تويتر"، مؤكداً أنه "في انتظار تعليمات من مركز التنسيق البحري الايطالي".

وأكدت المنظمة أنها رصدت بواسطة رادار، الزورق المطاطي التائه والمكتظ بالمهاجرين.

وقال ناجون لصحافي إيطالي من صحيفة "لا ريبوبليكا" موجود على متن القارب "لقد وصلتم في الوقت المناسب". وروى الناجون "لقد كان القارب يغرق. بدأ يفرغ من الهواء مساء أمس. ضربته موجة، وسقط كثير منا في البحر. ستة منهم لم يكونوا يجيدون السباحة وقضوا".

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وتم حجز السفينة ماري يونيو في مايو بموجب قانون معاد للهجرة لوزير الداخلية الإيطالي المنتهية ولايته ماتيو سالفيني، ورفع الإجراء في أغسطس.

ومنع سالفيني، الذي كما سائر الحكومة يقوم بتصريف الأعمال لكنه يحتفظ بصلاحياته القانونية، بمرسوم الثلاثاء السفينة "إليونور" التابعة لمنظمة "ميشن لايف لاين" الألمانية غير الحكومية وعلى متنها عشرات المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، في مواجهة جديدة بين السلطات الإيطالية والمنظمات الإنسانية على خلفية إنقاذ المهاجرين.

وأعلنت منظمة "ميشن لايف لاين" الألمانية غير الحكومية الاثنين، أنها أغاثت في المتوسط نحو مئة مهاجر كانوا على متن زورق مطاطي.

وترفض إيطاليا ومالطا استقبال سفن المهاجرين التي تتم إغاثتها خارج مياههما الإقليمية في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مسبق لإعادة توزيعهم مع دول أوروبية أخرى.