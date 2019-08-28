اتفاق في إيطاليا على تشكيل حكومة من "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديموقراطي"

توصلت "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديموقراطي" الأربعاء، إلى "اتفاق" لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحلّ محل حكومة الحركة مع "حزب الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني، في إيطاليا.

وأعلن زعيم "حركة خمس نجوم" لويجي دي مايو الأربعاء "التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديموقراطي" لتشكيل حكومة جديدة ، متحدثاً لدى خروجه من اجتماع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وأوضح دي مايو، أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل "ضمانة" لحركته، منتقداً حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس، بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهراً، وترك "ستين مليون إيطالي بلا حكومة".

وكانت "حركة خمس نجوم" آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة. ويعتبر الحزب الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسياً لتشكيل غالبية حكومية.

وقبل دي مايو، بدا زعيم "الحزب الديموقراطي"، أكبر التشكيلات اليسارية، نيكولا زينغاريتي متفائلاً لدى خروجه من القصر الرئاسي.

واعتبر أنه يمكن تشكيل "حكومة تغيير" تعطي "الكلمة لإيطاليا الجميلة، تلك التي يغلب فيه الأمل على الخوف، والتفهم على الأحقاد، والوفاق على الحقد".

وأعلن أن وفدي "الحزب الديموقراطي" و"حركة خمس نجوم" توصلا إلى وضع "إسهام سياسي أولي لطرحه على الرئيس"، في إشارة إلى مسودة برنامج مشترك، وذلك بعد عدة أيام من المفاوضات تخللتها هجمات كلامية حادة وتعليق جلسات.

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وأفادت مصادر برلمانية من "حركة خمس نجوم" أنها "تشاطر" زينغاريتي وجهة نظره، مؤكدة أن الطرفين "متفقان" على المسائل الرئيسية.

ويعقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا منذ الثلاثاء مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف السياسيين، فيما تجري بالتوازي مفاوضات شاقة بين "الحزب الديموقراطي" و"حركة خمس نجوم" لتشكيل غالبية وتوزيع الحقائب الوزارية.

وكشف زينغاريتي أيضاً أن حزبه يقبل أن "تختار حركة خمس نجوم رئيس الوزراء المقبل"، من غير أن يذكر اسم جوزيبي كونتي.

وحصل كونتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا، خلال الأيام الماضية على دعم الأوروبيين خلال قمة "مجموعة السبع" في بياريتس بفرنسا، ثم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه الإثنين بأنه "رجل موهوب جداً".

ومارست "حركة خمس نجوم" ضغوطاً كبرى لإبقاء كونتي الذي يأخذ عليه "الحزب الديموقراطي" صمته طوال 14 شهراً عن إملاءات ماتيو سالفيني المناهض للهجرة.

وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة، بعدما تسبب سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف الذي شكله مع "حركة 5 نجوم"، ثم استقالة كونتي في 20 من الشهر متهماً سالفيني بـ"تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد.

وما زال ينبغي أن يحصل البرنامج المشترك على موافقة "حركة خمس نجوم" التي تعتزم طرحه للموافقة على موقعها الإلكتروني "روسو" الذي تصفه بأنه أداة "ديموقراطية مباشرة"، غير أنه يواجه انتقادات شديدة لافتقاره إلى الشفافية والصفة التمثيلية، إذ أنه يضم مئة ألف منتسب فقط لقاء أكثر من عشرة ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية عام 2018. وقد يجري هذا التصويت في عطلة نهاية الأسبوع.