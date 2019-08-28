الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع اسرائيلية فوق الجنوب

أطلق الجيش اللبناني الأربعاء النار على طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي فوق جنوب لبنان، بعد "خرقها للأجواء اللبنانية"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصدر عسكري.



وقالت الوكالة الرسمية إن طائرة الاستطلاع كانت تحلق فوق بلدة العديسة الجنوبية "في انتهاك للاجواء اللبنانية".



وأكد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس أنه "عند الساعة الثامنة إلا ثلثا بالتوقيت المحلي شاهد مركز تابع للجيش اللبناني في بلدة العديسة في جنوب لبنان طائرة مسيرة"، فأطلق "النار عليها وعادت الى الأراضي المحتلة"، موضحاً أن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك اسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فوراً".



وسئل الجيش الاسرائيلي عن اطلاق النار فاجاب أنه "يجري تحقيقا".



وتأتي خطوة الجيش اللبناني بعد هجوم الاحد بواسطة طائرة مسيرة مسلحة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ونسبها التنظيم والسلطات اللبنانية الى إسرائيل.



وأكد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني الثلاثاء حق لبنان في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل" بعد أيام من اتهام إسرائيل بإرسال طائرتين مسيرتين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وانفجار إحداها.



وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعد بالرد على الهجوم "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى أن إحدى الطائرتين "ضربت مكاناً معيناً"، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الهدف.



وأعلن حزب الله، المدعوم من إيران وخصم إسرائيل الابرز، الثلاثاء أن الطائرتين كانتا محملتين بالمتفجرات، وقد سقطت الأولى نتيجة عطل فني فيما انفجرت الثانية.



وردا على التحذيرات اللبنانية، نبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء لبنان وحزب الله وفيلق القدس الإيراني الى ضرورة أن "يتوخوا الحذر" في أقوالهم وأفعالهم.



المصدر: فرانس برس