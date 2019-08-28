رسوم ولافتات تطالب بوغبا بالرحيل والأخير يصفهم بـ”الجهلاء والعنصريين”.. هل أزف الرحيل؟

طالبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعب فريقها الفرنسي بول بوغبا بالرحيل عن النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت جماهير “الشياطين الحمر” عبر لافتة خارج المدينة الرياضية لليونايتد، عباراة بالإنجليزية “pogba out”، “ارحل يا بوغبا”، مطالبة المشجعيين بعدم أخذ صور معه أو الحصول على إمضائه.

وزاد غضب عشاق مانشستر على بوغبا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إهداره ركلة جزاء أمام مضيفه وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما حرم فريقها من الفوز بتلك المباراة.

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وتأتي هذه الواقعة عقب الإساءات التي تعرض لها اللاعب، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون، ما حرم مان يونايتد من الفوز باللقاء.

ورد بوغبا حينها على الإهانات العنصرية عبر (تويتر)، حيث قال إن أسلافه عانوا كي يصبح جيله “حرا في هذا العصر”، واصفا من يوجهون له هذه الإساءات بـ”الجهلاء”.

وربطت مجموعة من التقارير خلال الميركاتو الصيفي الحالي، اسم بوغبا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، سيما بعد إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد.