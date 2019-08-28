دراسة: تلوث الهواء في المدن قد يؤثر على التحصيل العلمي ومستوى الذكاء..يعادل تأثير التدخين!

كشفت دراسة علمية حديثة أن تأثير تلوث الهواء على الشخص المقيم في المدن يعادل تدخين علبة سجائر كل يوم لمدة 29 عاما، وفقا لموقع الإلكتروني “bbc”.

وأشارت الدراسة، إلى أن تلوث الهواء لا يؤثر على الرئة فقط، لكنه يؤثر على باقي أعضاء الجسم أيضا.

ودقت منظمة الصحة العالمية، ناقوس الخطر، بشأن مستويات التلوث بالمدن، وأكدت بأنها باتت تشكل “حالة طوارئ صحية عامة، لأن 91 في المئة منا يعيشون في مناطق يتجاوز تلوث الهواء فيها الحد المسموح به من قبل المنظمة”..

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كما كشفت النتائج الواردة في 20 بحثا على مدار الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية، بأن التلوث يؤثر أيضا على الاضطرابات النفسية لسكان المدن، حيث يعاني سكان المدن من اضطرابات المزاج والقلق بمعدل أعلى بكثير مقارنة مع من يعيشون بالقرب من المياه، إذ نجد أنه كلما زادت مساحة ما يراه الناس من مياه بنسبة 10 في المئة، انخفضت درجتهم على مقياس كيسلر للتوتر النفسي بثلث نقطة.

ومن المثير للدهشة أن العيش في المدن قد يجعل المرء أقل ذكاء، فقد وجدت دراسات أن الطلاب يحققون نتائج أسوأ في الامتحانات التي تجرى في الأيام التي تكون فيها معدلات التلوث أعلى.