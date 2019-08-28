سماع صافرات الإنذار تدوي في محيط قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار، اليوم، الأربعاء، في كيبوتس "نتيف هعسراه"، المحاذي لقطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكر متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم التبليغ عن سقوط قذيفة أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، في منطقة مفتوحة، داخل القطاع المحاصر.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه جنوبي البلاد، مؤكدا أن القذيفة سقطت داخل القطاع.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارين في المنطقة، ولم يعرف حتى اللحظة مصدر الانفجارين.
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