الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق الجيش اللبناني النار على طائرات استطلاع إسرائيلية مُسيّرة في أجواء قرية العديسة بمحافظة النبطية، مساء اليوم، الأربعاء، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية.

جاء ذلك في إفادة مقتضبة نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، دون تفاصيل عن مصير الطائرات، فيما لم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية حول هذا الشأن.

وأعلن الجيش اللبناني أنه أطلق النار على "طائرتي استطلاع إسرائيليتين مُسيرتين، لخرقهما الأجواء اللبنانية"، وأضافت الوكالة الرسمية لاحقًا أن "الجيش اللبناني فتح النار مجددا باتجاه طائرة استطلاع معادية ثالثة من نوع ‘درون‘ مُسيّرة فوق العديسة".

ولاحقًا أعلنت قيادة الجيش اللبناني ومديرية التوجيه أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مُسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة".

وأضافت أن " الجيش تصدّى لها وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت". وأوضح أن "طائرة استطلاع ثانية قامت بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة".

وتابع "كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".

وأكد مصدر عسكري لبناني أنه "عند الساعة الثامنة إلا ثلثا بالتوقيت المحلي شاهد مركز تابع للجيش اللبناني في بلدة العديسة في جنوب لبنان طائرة مسيرة"، فأطلق "النار عليها وعادت إلى الأراضي المحتلة".

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وأوضح المصدر في تصريح لـ"فرانس برس" أن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فوراً".

كما قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز" إن الجيش اللبناني فتح النار على طائرة إسرائيلية مُسيّرة في جنوب لبنان. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن القوات أطلقت النار من بنادق "إم 16".

وتأتي هذه التطورات بينما يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين مُسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر الأحد، وانفجار إحداهما.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال يوم أمس، الإثنين، إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها.